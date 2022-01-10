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Суд виніс нове рішення щодо Медведчука

Сергій Мартинець
10 січня, 12:22
Кузьмін заявив, що куму Путіна нібито перевищили максимальний строк домашнього арешту

Медведчук ще щонайменше два місяці сидітиме вдома. Колаж "Сьогодні"

Печерський суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід для підозрюваного в держзраді нардепа Віктора Медведчука у вигляді домашнього арешту. Про це повідомив у Facebook його соратник, нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

"Суддя Печерського суду Києва Білоцерковець щойно продовжив Медведчуку домашній арешт", – написав він.

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Кузьмін зазначив, що за законом максимальний строк домашнього арешту не може перевищувати 6 місяців (у сукупності, з початку першого арешту). Наразі домашній арешт, за словами нардепа, продовжено вже до 10 місяців.

"До речі, прокурори Генпрокуратури в цей ганебний судовий процес не з'явилися, а надіслали замість себе підлеглих із районної прокуратури, що так само є незаконним", – наголосив нардеп.

Ситуація із Медведчуком

  • На початку жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру – йому інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій (т.зв. "Л/ДНР").
  • 12 жовтня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча прокурори просили відправити підозрюваного до СІЗО з можливістю внесення застави у 1 мільярд гривень. Адвокати підозрюваного раніше казали, що цей домашній арешт продовжили у середині листопада до 14 січня.
  • А 2 листопада у справі про держзраду і замах на розграбування державних ресурсів у Криму (це перша справа проти Медведчука) закінчився строк домашнього арешту і суд призначив новий запобіжний захід.