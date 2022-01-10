Суд виніс нове рішення щодо Медведчука

Медведчук ще щонайменше два місяці сидітиме вдома. Колаж "Сьогодні"

Печерський суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід для підозрюваного в держзраді нардепа Віктора Медведчука у вигляді домашнього арешту. Про це повідомив у Facebook його соратник, нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

"Суддя Печерського суду Києва Білоцерковець щойно продовжив Медведчуку домашній арешт", – написав він.

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Кузьмін зазначив, що за законом максимальний строк домашнього арешту не може перевищувати 6 місяців (у сукупності, з початку першого арешту). Наразі домашній арешт, за словами нардепа, продовжено вже до 10 місяців.

"До речі, прокурори Генпрокуратури в цей ганебний судовий процес не з'явилися, а надіслали замість себе підлеглих із районної прокуратури, що так само є незаконним", – наголосив нардеп.

Ситуація із Медведчуком