Суд вынес новое решение по Медведчуку

Медведчук еще минимум два месяца будет сидеть дома. Коллаж "Сегодня"
Печерский суд Киева продлил на два месяца меру пресечения для подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука в виде домашнего ареста. Об этом сообщил в Facebook его соратник, нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.
"Судья Печерского суда Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест", – написал он.
Кузьмин отметил, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев (в совокупности, с начала первого ареста). Сейчас же домашний арест, по словам нардепа, продлен уже до 10 месяцев.
"Кстати, прокуроры Генпрокуратуры в этот позорный судебный процесс не явились, а послали вместо себя подчиненных из районной прокуратуры, что также является незаконным", – подчеркнул нардеп.
Ситуация с Медведчуком
- В начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т.н. "Л/ДНР").
- 12 октября суд назначил ему круглосуточный домашний арест до 7 декабря, хотя прокуроры просили отправить подозреваемого в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен. Адвокаты подозреваемого ранее говорили, что этот домашний арест продлили в середине ноября до 14 января.
- А 2 ноября по делу о госизмене и покушении на разграбление государственных ресурсов в Крыму (это первое дело против Медведчука) истек срок домашнего ареста и суд назначил новую меру пресечения.