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Суд вынес новое решение по Медведчуку

Сергей Мартынец
10 января, 12:22
Кузьмин заявил, что куму Путина якобы превысили максимальный срок домашнего ареста

Медведчук еще минимум два месяца будет сидеть дома. Коллаж "Сегодня"

Печерский суд Киева продлил на два месяца меру пресечения для подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука в виде домашнего ареста. Об этом сообщил в Facebook его соратник, нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Судья Печерского суда Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест", – написал он.

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Кузьмин отметил, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев (в совокупности, с начала первого ареста). Сейчас же домашний арест, по словам нардепа, продлен уже до 10 месяцев.

"Кстати, прокуроры Генпрокуратуры в этот позорный судебный процесс не явились, а послали вместо себя подчиненных из районной прокуратуры, что также является незаконным", – подчеркнул нардеп.

Ситуация с Медведчуком

  • В начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т.н. "Л/ДНР").
  • 12 октября суд назначил ему круглосуточный домашний арест до 7 декабря, хотя прокуроры просили отправить подозреваемого в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен. Адвокаты подозреваемого ранее говорили, что этот домашний арест продлили в середине ноября до 14 января.
  • А 2 ноября по делу о госизмене и покушении на разграбление государственных ресурсов в Крыму (это первое дело против Медведчука) истек срок домашнего ареста и суд назначил новую меру пресечения.