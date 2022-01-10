Суд вынес новое решение по Медведчуку

Медведчук еще минимум два месяца будет сидеть дома. Коллаж "Сегодня"

Печерский суд Киева продлил на два месяца меру пресечения для подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука в виде домашнего ареста. Об этом сообщил в Facebook его соратник, нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Судья Печерского суда Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест", – написал он.

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Кузьмин отметил, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев (в совокупности, с начала первого ареста). Сейчас же домашний арест, по словам нардепа, продлен уже до 10 месяцев.

"Кстати, прокуроры Генпрокуратуры в этот позорный судебный процесс не явились, а послали вместо себя подчиненных из районной прокуратуры, что также является незаконным", – подчеркнул нардеп.

Ситуация с Медведчуком