Суд повернув прокурору справу Савченко про підроблений COVID-сертифікат

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Обвинувальні акти у справі про підроблений ковід-сертифікат екс-нардепа Надії Савченко та її сестри Віри повернули прокурору. Про це написала Савченко на своїй сторінці у Facebook .

"Обвинувальні акти зі звинуваченнями Надії Савченко та Віри Савченко "у підробці сертифікатів" повернуто прокурору для виправлення, внаслідок службової підробки документів та фальсифікації матеріалів справи прокуратурою!" – написала вона.

За її словами, виявляється ті, хто звинуватили її із сестрою у підробці документів, самі ж документи й підробили.

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Вона вважає, права людини в Україні, порушені карантинними діями влади під час пандемії коронавірусу, будуть відновлені лише тоді, коли українці навчаться захищатись від свавілля знанням законів України та спираючись на Конституцію України!

"Не втрачайте жодних інструментів для захисту своїх прав! Підписуйте петицію до Президента України складену під час мітингу проти порушення прав людини, що відбулося 3 листопада 2021 року під Верховною Радою та Офісом президента!", – звернулася Савченко.

Скандал із COVID-сертифікатами