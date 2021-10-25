Зіткнення на кордоні з Польщею: поранені військові, армію підняли на ноги (відео)

Нелегали з Іраку і Сирії продовжують прибувати великими групами до кордону Польщі / Колаж "Сьогодні"
Польща доведе кількість військових, які допомагають в охороні кордону з Білоруссю, до 10 тисяч. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, після зіткнень на кордоні з нелегальними мігрантами, які третій день поспіль пробують прорватися через оточення.
Про це повідомляє агентство Reuters .
Інцидент
У понеділок вдень, 25 жовтня прес-служба міграційної служби Польщі повідомила, що на польсько-білоруському кордоні, група близько 60 мігрантів намагалася прорватися в їхню країну. В результаті інциденту постраждали двоє військовослужбовців.
Зазначається, що під час спроби пробратися, іноземці використовували палиці і кидали каміння в польських прикордонників і військовослужбовців.
"Один із солдатів отримав удар гілкою по обличчю, а інший – каменем по обличчю. Їх обох довелося доставити в лікарню в Білостоці. Їхньому життю нічого не загрожує, вони вже виписані з лікарні. Є ще кілька потерпілих, яким не потрібна була госпіталізація" , – пише прес-служба.
Повідомляється, що мігрантам не вдалося прорватися на польську територію.
Криза
- З літа 2021 року Білорусь перестала стримувати хвилю нелегальних мігрантів, які через її територію прямують до країн Балтії та Польщі.
- Європейські офіційні особи звинувачують Мінськ в організації незаконних переходів у відповідь на санкції, пов'язані з придушенням акцій протесту проти режиму Лукашенка.
- Польща і Литва почали будувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. Литва вважає, що режим Лукашенка шукає і відкриває нові шляхи нелегальної міграції в ЄС.
- В кінці вересня Європейська комісія пропонувала скасувати спрощений візовий режим для представників білоруського режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Таким чином, візи в країни ЄС для них обійдуться дорожче.
- Влада Польщі ввела режим надзвичайного стану на кордоні Білорусі через потік нелегальних мігрантів. Відповідне рішення прийняв президент країни Анджей Дуда, повідомляє прес-служба глави держави в четвер, 2 вересня.
- На початку жовтня Білорусь прийняла законопроект про "заморожування" дії Угоди з Європейським Союзом про реадмісію – прийом назад на свою територію своїх громадян, а також прибулих з цієї території іноземців, які не мають документів на перебування в іншій країні.