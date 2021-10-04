Нелегали поверненню не підлягають. Лукашенко закриває кордон з ЄС

Білорусь в односторонньому порядку вийшла з Угоди про реадмісію з ЄС

На кордонах ЄС з Білоруссю сьогодення "нашестя" нелегальних мігрантів / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Білорусь ухвалила законопроект про "заморожування" дії Угоди з Європейським Союзом про реадмісію – прийом назад на свою територію своїх громадян, а також прибулих з цієї території іноземців, які не мають документів на перебування в іншій країні.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

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Самопроголошений президент Олександр Лукашенко подав відповідний законопроєкт у парламент Білорусі 8 вересня. Документ прийнято Палатою представників в першому читанні. Після цього Рада Республіки підтвердила це рішення.

У заяві Лукашенко до цього документу говорилося, що Білорусь іде на таке "у відповідь на недружні дії, до яких вдалися ЄС" – у відповідь на невизнання його законно обраним президентом країни.

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