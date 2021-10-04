Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Вбивство поліцейського в Чернігові 🚫 Скандальний закон про олігархів
СЬОГОДНІ Влада Події

Нелегали поверненню не підлягають. Лукашенко закриває кордон з ЄС

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
4 жовтня, 20:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Білорусь в односторонньому порядку вийшла з Угоди про реадмісію з ЄС
На кордонах ЄС з Білоруссю сьогодення "нашестя" нелегальних мігрантів / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
На кордонах ЄС з Білоруссю сьогодення "нашестя" нелегальних мігрантів / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Білорусь ухвалила законопроект про "заморожування" дії Угоди з Європейським Союзом про реадмісію – прийом назад на свою територію своїх громадян, а також прибулих з цієї території іноземців, які не мають документів на перебування в іншій країні.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

Реклама

Читайте також:

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко подав відповідний законопроєкт у парламент Білорусі 8 вересня. Документ прийнято Палатою представників в першому читанні. Після цього Рада Республіки підтвердила це рішення.

У заяві Лукашенко до цього документу говорилося, що Білорусь іде на таке "у відповідь на недружні дії, до яких вдалися ЄС" – у відповідь на невизнання його законно обраним президентом країни.

Реклама

Читайте також:

Передісторія

  • Угода була підписана в січні 2020 року і визначала механізм передачі, прийому і повернення осіб, які порушили умови в'їзду або перебування і підлягають депортації.
  • З літа 2021 року Білорусь практично перестала виконувати умови угоди. У країнах Балтії і Польщі за останні місяці спостерігається сплеск мігрантів, що прибувають з Білорусі.
  • Європейські офіційні особи звинувачують Мінськ в організації незаконних переходів у відповідь на санкції, пов'язані з придушенням акцій протесту проти режиму Лукашенка.
  • Польща і Литва почали будувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. Литва вважає, що режим Лукашенка шукає і відкриває нові шляхи нелегальної міграції в ЄС.
  • В кінці вересня Європейська комісія пропонувала скасувати спрощений візовий режим для представників білоруського режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Отже, візи в країни ЄС для них обійдуться дорожче .
  • Влада Польщі ввели режим надзвичайного стану на кордоні Білорусі через потік нелегальних мігрантів. Відповідне рішення прийняв президент країни Анджей Дуда, повідомляє прес-служба глави держави у четвер, 2 вересня.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

4 жовтня 1991. На роковини трагедії у Бабиному Яру до України завітав рідний брат президента США

Зануритись у той день
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.61

Російський рубль (₽)

0.36

Євро (€)

30.87

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,97
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,23
17,55
Короновірус за тиждень

64 606

захворіло за тиждень в Україні

+44%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти