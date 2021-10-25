Столкновения на границе с Польшей: ранены военные, армию подняли на ноги (видео)

Нелегалы из Ирака и Сирии продолжают прибывать большими группами к границе Польши / Коллаж "Сегодня"

Польша доведет число военных, которые помогают в охране границы с Беларусью, до 10 тысяч.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, после столкновений на границе с нелегальными мигрантами, которые днем попытались прорваться через оцепление.

Реклама

Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент

В понедельник днем, 25 октября пресс-служба миграционной службы Польши сообщила, что на польско-белорусской границе, группа около 60 мигрантов пыталась прорваться в их страну. В результате инцидента пострадали двое военнослужащих.

Отмечается, что во время попытки пробраться, иностранцы использовали палки и бросали камни в польских пограничников и военнослужащих.

Реклама

"Один из солдат получил удар веткой по лицу, а другой – камнем по лицу. Их обоих пришлось доставить в больницу в Белостоке. Их жизни ничего не угрожает, они уже выписаны из больницы. Есть еще несколько пострадавших, которым не потребовалась госпитализация", – пишет пресс-служба.