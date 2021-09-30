Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Заря - Рома: онлайн ❓ Отставка Разумкова 🇩🇪 Германия после выборов ⚡ Газовый скандал с Венгрией
СЕГОДНЯ Власть События

Миграционный террор Лукашенко. В ЕС пригрозили новыми санкциями

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
30 сентября, 15:33
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Санкции не коснутся простых граждан
Ограничение коснется членов белорусских официальных делегаций. Фото: коллаж "Сегодня"
Ограничение коснется членов белорусских официальных делегаций. Фото: коллаж "Сегодня"

Европейская комиссия предлагает отменить упрощенный визовый режим для представителей белорусского режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Таким образом, визы в страны ЕС для них обойдутся дороже.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Реклама

Сообщается, что такое решение последовало за попытками белорусского режима дестабилизировать ЕС с помощью потока нелегалов, а также за решением Минска приостановить действие соглашения о реадмиссии.

Предлагается отменить упрощенный визовый режим для определенных категорий лиц, связанных с режимом. Решение не касается обычных граждан Беларуси.

Отметим, на сегодня шенгенская виза стоит для белорусов 35 евро. Для граждан стран, с которыми у ЕС не действует упрощенный режим, визы стоят 80 евро.

Реклама

Читайте также:

Миграционный террор Лукашенко. Беларусь завалила Литву нелегалами

Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов

Власти Польши ввели режим чрезвычайного положения на границе Беларуси из-за потока нелегальных мигрантов. Соответствующее решение принял президент страны Анджей Дуда.

Реклама

Отмечается, что режим чрезвычайного положения будет действовать на территории Подляского воеводства в северо-восточной части страны, граничащего с Беларусью и Литвой. Также чрезвычайное положение будет введено в Люблинском воеводстве на востоке Польши.

Вас могут заинтересовать другие новости:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.58

Евро (€)

30.98

Российский рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,86
17,76
30,98
30,79
29,29
18,09
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Короновирус за неделю

52 954

заболело за неделю в Украине

+36%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять