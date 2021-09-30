Миграционный террор Лукашенко. В ЕС пригрозили новыми санкциями

Санкции не коснутся простых граждан

Ограничение коснется членов белорусских официальных делегаций. Фото: коллаж "Сегодня"

Европейская комиссия предлагает отменить упрощенный визовый режим для представителей белорусского режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Таким образом, визы в страны ЕС для них обойдутся дороже.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

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Сообщается, что такое решение последовало за попытками белорусского режима дестабилизировать ЕС с помощью потока нелегалов, а также за решением Минска приостановить действие соглашения о реадмиссии.

Предлагается отменить упрощенный визовый режим для определенных категорий лиц, связанных с режимом. Решение не касается обычных граждан Беларуси.

Отметим, на сегодня шенгенская виза стоит для белорусов 35 евро. Для граждан стран, с которыми у ЕС не действует упрощенный режим, визы стоят 80 евро.

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Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов

Власти Польши ввели режим чрезвычайного положения на границе Беларуси из-за потока нелегальных мигрантов. Соответствующее решение принял президент страны Анджей Дуда.

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Отмечается, что режим чрезвычайного положения будет действовать на территории Подляского воеводства в северо-восточной части страны, граничащего с Беларусью и Литвой. Также чрезвычайное положение будет введено в Люблинском воеводстве на востоке Польши.

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