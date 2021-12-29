Навіщо Зеленський зібрав РНБО "під ялинку": ЗМІ дізналися, що обговорять

Президент України Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) на засіданні 30 грудня розгляне стан Збройних сил України, ситуацію з коронавірусом, енергетику та реалізацію президентської програми "Зелена країна".

Про це повідомляє Українська правда.

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"Стан ЗСУ, епідеміологічна ситуація, стан енергетичної галузі, виконання указу президента про збереження та відтворення лісів", – сказало обізнане джерело видання.

На уточнююче питання, чи є на порядку денному передноворічного засідання санкції, джерело УП відзначило дослівно: "Питання санкційної політики – на стадії рішення щодо винесення на розгляд засідання".

Що раніше було на засіданні РНБО