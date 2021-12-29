Зачем Зеленский собрал СНБО "под елочку": СМИ узнали, что обсудят

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании 30 декабря рассмотрит состояние Вооруженных сил Украины, ситуацию с коронавирусом, энергетику и реализацию президентской программы "Зеленая страна".

Об этом сообщает Украинская правда.

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"Состояние ВСУ, эпидемиологическая ситуация, состояние энергетической отрасли, выполнение указа президента о сохранении и воспроизводстве лесов", – сказал осведомленный источник издания.

На уточняющий вопрос, есть ли в повестке дня предновогоднего заседания санкции, источник УП отметил дословно: "вопрос санкционной политики – на стадии решения по вынесению на рассмотрение заседания".

Что ранее было на заседании СНБО