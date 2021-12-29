Зачем Зеленский собрал СНБО "под елочку": СМИ узнали, что обсудят

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании 30 декабря рассмотрит состояние Вооруженных сил Украины, ситуацию с коронавирусом, энергетику и реализацию президентской программы "Зеленая страна".
Об этом сообщает Украинская правда.
"Состояние ВСУ, эпидемиологическая ситуация, состояние энергетической отрасли, выполнение указа президента о сохранении и воспроизводстве лесов", – сказал осведомленный источник издания.
На уточняющий вопрос, есть ли в повестке дня предновогоднего заседания санкции, источник УП отметил дословно: "вопрос санкционной политики – на стадии решения по вынесению на рассмотрение заседания".
Что ранее было на заседании СНБО
- Одной из главных тем заседания 22 октября была катастрофическая ситуация с коронавирусом в стране. Тогда Данилов предупредил, что смертность от COVID-19 может перевалить за тысячу человек в сутки.
- Также на СНБО решали вопрос бесперебойной поставки газа. Данилов отмечал, что на сегодняшний день Украина имеет контракт с Россией на прокачку в год 40 млрд кубометров газа, но украинская ГТС может и больше.
- Также планируется, что жителям Донбасса установят пункт связи с президентом. Созданием таких центров будет заниматься Министерство цифровой трансформации.
- 10 ноября на заседании СНБО рассмотрели ситуацию на границе с Беларусью.