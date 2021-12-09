США "шантажують" Україну Донбасом: ЗМІ дізналися, яких поступок чекають від Києва

США можуть попросити Україну частину автономії для окупованого Донбасу. Фото: колаж "Сьогодні"

США нібито тиснуть на Україну, щоб вона офіційно передала певну автономію східним українським землям, які зараз перебувають під контролем проросійських бойовиків.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на анонімні джерела у Держдепартаменті США.

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"Для Байдена виклик полягатиме в тому, щоб спонукати Київ прийняти деякі факти на місцях на сході України, не показуючи при цьому поступливості Путіну, що може підбадьорити російського лідера та викликати нову хвилю засуджень з боку республіканців, тоді як популярність Байдена вже падає", – йдеться у повідомленні.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер сказав, що Україну можуть запитати про готовність зробити якийсь крок назустріч у питаннях окупованих територій Донбасу. Запропоновані поступки можуть включати контроль окупантів над сферою охорони здоров'я, поліцією та школами.

"Але я не бачу, щоб Вашингтон підштовхував українців до кроків, які поставили б під загрозу їхній суверенітет чи здатність уряду приймати рішення", – додав Пайфер.

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Російська окупація Донбасу