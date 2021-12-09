США "шантажируют" Украину Донбассом: СМИ узнали, каких уступок ждут от Киева

США могут попросить Украину часть автономии для оккупированного Донбасса. Фото: коллаж "Сегодня"
США якобы давят на Украину, чтобы она официально передала определенную автономию восточным украинским землям, которые сейчас находятся под контролем пророссийских боевиков.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимные источники в Госдепартаменте США.
"Для Байдена вызов будет заключаться в том, чтобы побудить Киев принять некоторые факты на местах на востоке Украины, не показывая при этом уступчивость Путину, что может ободрить российского лидера и вызвать новую волну осуждений со стороны республиканцев, в то время как популярность Байдена уже падает", — говорится в сообщении.
Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер сказал, что Украину могут спросить о готовности сделать какой-то шаг навстречу в вопросах оккупированных территорий Донбасса. Предложенные "уступки" могут включать контроль оккупантов над сферой здравоохранения, полицией и школами.
"Но я не вижу, чтобы Вашингтон подталкивал украинцев к шагам, которые поставили бы под угрозу их суверенитет или способность правительства принимать решения", – добавил Пайфер.
Российская оккупация Донбасса
- В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.
- В 2021-м РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.
- Также в Пентагоне предупредили, что количество войск РФ на границе с Украиной увеличилось. Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил данную ситуацию.