"Спрацюють без зайвих очей і підмінять машини": що чекає на Порошенка в аеропорту "Жуляни" після повернення

Порошенка може бути затримано співробітниками ДБР. Фото: колаж "Сьогодні"

17 січня п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повернеться до Києва з закордонного відрядження і може бути затриманий правоохоронцями.

Розповідаємо, як заарештовують в аеропортах та згадуємо найяскравіші випадки.

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Як можуть затримувати Порошенка

Відповідно до статті 208 (Затримання уповноваженою посадовою особою) Кримінального кодексу України, Петра Порошенка в аеропорту зможуть затримати слідчий чи група слідчих, які розслідують порушене проти нього кримінальне провадження, а також оперуповноважені зі слідчо-оперативної групи. Про це "Сьогодні" каже адвокат Іван Ліберман.

"Незважаючи на те, що після прибуття в Україну з-за кордону, Порошенко має проходити прикордонний контроль, співробітники Держприкордонслужби у цьому випадку не уповноважені його затримувати. Оскільки кримінальне провадження відкрите Державним бюро розслідувань, то й затримувати підозрюваного мають слідчі ДБР", – каже адвокат.

Оскільки кримінальне провадження відкрито Державним бюро розслідувань, то й затримувати Порошенка мають слідчі ДБР / Фото: ГБР

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Водночас Ліберман зазначає, що в окремих випадках підозрюваних у кримінальних злочинах затримують співробітники Нацполіції чи СБУ.

Зазвичай, затримання відбувається після того, як пасажир залишає літак і входить на територію аеропорту, в зону вільного доступу громадян. Проте, у разі потреби, підозрюваного можуть затримати прямо біля трапу літака, щойно він ступить на землю. Закон не обмежує правоохоронців у таких діях", – каже Ліберман.

За словами адвоката, затримання Порошенка може відбутися у відкритому вигляді у присутності журналістів, колег та прихильників лідера "Євросолідарності", але також може пройти в режимі секретності.

"З метою найменшого розголосу та безпеки, підозрюваного можуть відвести в окреме приміщення і, так би мовити, "пов'язати" без зайвих очей. До того ж, під час доставляння підозрюваного до суду для обрання запобіжного заходу, знову ж таки з міркувань безпеки, його можуть кілька разів пересаджувати в різні автомобілі і навіть привезти не до суду, про який повідомляли громадськості. Такі випадки на практиці бували", – зазначає Ліберман.

Іван Ліберман: "Затримання Порошенка може відбутися у відкритому вигляді або пройти у режимі таємності" / Фото: Facebook

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Що говорить Порошенко про можливе затримання

Водночас, п'ятий президент України заявив, що не боїться "опинитися за ґратами" після повернення в Україну та висловив упевненість, що його не буде затримано правоохоронцями.

"Я не опинюся за ґратами, у чинної влади на це не вистачить ні духу, ні сил, ні волі", – наголосив Порошенко в інтерв'ю виданню "Теперішній час".

Петро Порошенко: "Я не опинюся за ґратами, владі на це не вистачить ні духу, ні сил, ні волі" / Фото: REUTERS

Кого з політиків та чиновників затримували в українських аеропортах

З резонансних затримань останніх років можна відзначити затримання 13 серпня 2021 року в аеропорту "Київ" (Жуляни) працівниками Нацполіції керівника "Державної продовольчо-зернової корпорації України" Андрія Власенка. За словами правоохоронців, чиновник намагався втекти з країни, побоюючись кримінальної відповідальності за розтрату майна корпорації, внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 57 мільйонів доларів.

Сергія Власенка затримали в аеропорту "Київ". Фото: колаж "Сьогодні"

22 лютого 2021 року в аеропорту "Бориспіль" працівники НАБУ посадили літак, що прямував з Дніпра до Відня, і прямо на його борту затримали першого заступника голови правління ПриватБанку у 2016 році Володимира Яценка. Згідно з заявою слідчих, колишній топменеджер банку намагався втекти з України, оскільки був підозрюваним у шахрайстві під час націоналізації ПриватБанку, що спричинило збитки не менше 5,5 мільярдів доларів.

Володимира Яценка затримали у літаку. Фото: НАБУ

27 серпня 2019 року 27 серпня Раїсу Богатирьову, яка була міністром охорони здоров'я при експрезиденті України Вікторі Януковичу, затримали в аеропорту "Київ". Колишня топчиновниця прибула в Україну з Мінська після того, як суд зобов'язав Генпрокуратуру закрити провадження проти неї за підозрою у розкраданні бюджетних коштів на суму 6,5 млн грн у 2012 році під час закупівлі імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та медичного обладнання. Проте в базі МВС вона, як і раніше, значилася в розшуку, чому й була затримана.

Раїсу Богатирьову заржали після прибуття з Мінську. Фото: 5.ua

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що 17 січня посилять охорону аеропорту "Київ" ("Жуляни") через повернення до країни Петра Порошенка. Цього дня заплановано акцію "Порошенко повертається".

Також ми поінформували, що розгляд запобіжного заходу у Печерському районному суді Києва для підозрюваного у держзраді Петра Порошенка відбудеться 17 січня об 11:00.