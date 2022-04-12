Сумніваються: перша реакція Кремля на затримання Медведчука

Пєсков заявив, що фото з Медведчуком треба перевірити/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії вже встигли відреагувати на затримання голови партії "Опозиційна платформа – За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука. Там вважають, що фото із затриманим політиком ще потребує перевірки.

Про це пише "Інтерфакс".

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що інформація про затримання Віктора Медведчука потребує перевірки нібито через "велику кількість фейків".

"По Медведчуку бачив. Я нічого не можу сказати, наскільки це відповідає дійсності. Щось говорити було б невірно без якихось підтверджень", — сказав Пєсков журналістам.

Він додав, що "зараз все потрібно перевіряти".

Справа Медведчука

Народного депутата, голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

На момент нападу Росії на Україну він повинен був перебувати під домашнім арештом. Проте він зник. Адвокатка Медведчука продовжує запевняти, що "клієнт столицю не покинув", а лише перебрався в безпечне місце, про яке ніхто з правоохоронців не знає .

. На початку жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (т. зв. "Л/ДНР").

– його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (т. зв. "Л/ДНР"). 12 жовтня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча прокурори просили відправити підозрюваного в СІЗО з можливістю внесення застави в 1 мільярд гривень. Адвокати підозрюваного раніше казали, що цей домашній арешт продовжили в середині листопада до 14 січня.

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