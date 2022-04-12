Медведчук міг ховатися на Закарпатті – нардеп від "Слуги народу"

Нардепу від ОПЗЖ, куму президента РФ Володимира Путіна Віктору Медведчуку не дали втекти з України, хоча раніше були припущення, що він міг покинути країну.
Про це в ефірі проєкту Freedom на youtube-каналі "Україна 24" заявив нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук.
"Можливо, він ховався десь на Закарпатті, де в нього дача, але переоформлена на іншу людину", – заявив депутат.
Водночас джерела видання LB.ua стверджують, що його затримали при спробі перетнути кордон України.
Ймовірно, він намагався втекти до Придністров'я.