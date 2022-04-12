Сомневаются: первая реакция Кремля на задержание Медведчука

Песков заявил, что фото с Медведчуком нужно проверить/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России уже успели отреагировать на задержание главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Там считают, что фото с задержанным политиком еще нуждается в проверке.

Об этом пишет "Интерфакс".

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о задержании Виктора Медведчука нуждается в проверке якобы из-за "большого количества фейков".

"По Медведчуку видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности. Что-то говорить было бы неверно без каких-то подтверждений", — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что "сейчас все нужно проверять".

Дело Медведчука

Народный депутат, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум Путина Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

На момент нападения России на Украину он должен был находиться под домашним арестом. Однако он пропал. При этом адвокат Медведчука продолжает уверять, что "клиент столицу не покинул", а всего лишь перебрался в безопасное место, о котором никто из правоохранителей не знает .

. В начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т. н. "Л/ДНР").

– ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т. н. "Л/ДНР"). 12 октября суд назначил ему круглосуточный домашний арест до 7 декабря, хотя прокуроры просили отправить подозреваемого в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен. Адвокаты подозреваемого ранее говорили, что этот домашний арест продлили в середине ноября до 14 января.

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