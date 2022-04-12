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Сомневаются: первая реакция Кремля на задержание Медведчука

Владимир Козырь
12 апреля, 22:50
В РФ считают, что фото с задержанным политиком следует проверить

Песков заявил, что фото с Медведчуком нужно проверить/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России уже успели отреагировать на задержание главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Там считают, что фото с задержанным политиком еще нуждается в проверке.

Об этом пишет "Интерфакс".

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о задержании Виктора Медведчука нуждается в проверке якобы из-за "большого количества фейков".

"По Медведчуку видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности. Что-то говорить было бы неверно без каких-то подтверждений", — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что "сейчас все нужно проверять".

Дело Медведчука

  • Народный депутат, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум Путина Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.
  • На момент нападения России на Украину он должен был находиться под домашним арестом. Однако он пропал. При этом адвокат Медведчука продолжает уверять, что "клиент столицу не покинул", а всего лишь перебрался в безопасное место, о котором никто из правоохранителей не знает.
  • В начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т. н. "Л/ДНР").
  • 12 октября суд назначил ему круглосуточный домашний арест до 7 декабря, хотя прокуроры просили отправить подозреваемого в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен. Адвокаты подозреваемого ранее говорили, что этот домашний арест продлили в середине ноября до 14 января.

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