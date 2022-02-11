РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ"

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Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти телеканалу "НАШ".

Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, який транслює телеканал "Україна 24".

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Рішення РНБО

За словами Данілова, у голови СБУ Івана Баканова на засіданні РНБО була доповідь щодо застосування персональних економічних та інших обмежувальних заходів. Було розглянуто кілька питань.

"Зокрема, введено санкції проти компанії Наша Прага, "Наш 24", "Наш 365" (канал НАШ) та компанії, яка безпосередньо є власником усіх цих компаній, яка зареєстрована на Кіпрі в м. Лімассол", – сказав він.

Секретар РНБО заявив, що санкції проти телеканалу "Наш" запроваджуються на основі "відповідних документів за поданням СБУ".

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