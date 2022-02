ЄС продовжить санкції проти Януковича, але є одна особливість

Євросоюз продовжить санкції проти експрезидента Віктора Януковича, а також його оточення. Про це у своєму Twitter написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозв'як.

seems як the EU sanctions будуть renewed для Yanukovych & 6 remaining ppl на аркушах для "misappropriation" of Ukrainian state funds. Але для 4 з них (включаючи Yanukovych & son) roll-over буде тільки 6 instead of the usual 12 months. Ominous. #Russia #Ukraine