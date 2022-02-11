ЄС продовжить санкції проти Януковича, але є одна особливість

Термін продовження становитиме не рік, як завжди, а 6 місяців

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Євросоюз продовжить санкції проти експрезидента Віктора Януковича, а також його оточення. Про це у своєму Twitter написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозв'як.

"Схоже, що санкції ЄС будуть продовжені для Януковича та 6 осіб, що залишилися у списку за "неправомірне привласнення" українських державних коштів. Але для 4 з них (включаючи Януковича та сина) термін продовження становитиме лише 6 замість звичайних 12 місяців", – написав він.

seems як the EU sanctions будуть renewed для Yanukovych & 6 remaining ppl на аркушах для "misappropriation" of Ukrainian state funds. Але для 4 з них (включаючи Yanukovych & son) roll-over буде тільки 6 instead of the usual 12 months. Ominous. #Russia #Ukraine - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 11, 2022

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Санкції проти Януковича та його оточення

У березні 2014 року Швейцарія заморозила рахунки 29 українських ексчиновників . У тому числі було заморожено активи Януковича на суму майже 70 мільйонів швейцарських франків (понад 69 млн доларів). Заморожування мало діяти три роки, проте його продовжували.

У тому числі було заморожено активи Януковича на суму майже 70 мільйонів швейцарських франків (понад 69 млн доларів). Заморожування мало діяти три роки, проте його продовжували. 15 жовтня 2019 року латвійський суд вирішив конфіскувати 30 млн доларів ексчиновників часів Януковича. Наразі питання повернення злочинних активів Україні вирішуватиметься на міжурядовому рівні.

За що судять Януковича в Україні

12 квітня Верховний суд відмовився надати експрезиденту Віктору Януковичу можливість виступити по відеозв'язку під час розгляду касації у справі про держзраду.

У січні цього року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Януковичу про підозру у державній зраді через підписання Харківських угод про розміщення Чорноморського флоту РФ у Криму. Це вже друга справа про держзраду, яку порушили проти експрезидента.

16 листопада 2020 року Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт Януковичау справі про розгін Майдану. Справу повернули до суду першої інстанції на новий розгляд, скасувавши його попереднє рішення.

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24 січня 2019 року суд визнав Януковича винним у держзраді та засудив до 13 років позбавлення волі. Захист експрезидента подав апеляцію на вирок Оболонського районного суду Києва у справі про держзраду. Пізніше колегія суддів Апеляційного суду Києва вказала на описи у вироку, проте суд не побачив у документі жодних помилок. Водночас у вироку йдеться, що Росія використала Віктора Януковича для легалізації анексії Криму у 2014 році.

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