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ЄС продовжить санкції проти Януковича, але є одна особливість

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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11 лютого, 15:36
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Термін продовження становитиме не рік, як завжди, а 6 місяців
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Євросоюз продовжить санкції проти експрезидента Віктора Януковича, а також його оточення. Про це у своєму Twitter написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозв'як.

"Схоже, що санкції ЄС будуть продовжені для Януковича та 6 осіб, що залишилися у списку за "неправомірне привласнення" українських державних коштів. Але для 4 з них (включаючи Януковича та сина) термін продовження становитиме лише 6 замість звичайних 12 місяців", – написав він.

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Санкції проти Януковича та його оточення

За що судять Януковича в Україні

12 квітня Верховний суд відмовився надати експрезиденту Віктору Януковичу можливість виступити по відеозв'язку під час розгляду касації у справі про держзраду.

У січні цього року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Януковичу про підозру у державній зраді через підписання Харківських угод про розміщення Чорноморського флоту РФ у Криму. Це вже друга справа про держзраду, яку порушили проти експрезидента.

16 листопада 2020 року Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт Януковичау справі про розгін Майдану. Справу повернули до суду першої інстанції на новий розгляд, скасувавши його попереднє рішення.

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24 січня 2019 року суд визнав Януковича винним у держзраді та засудив до 13 років позбавлення волі. Захист експрезидента подав апеляцію на вирок Оболонського районного суду Києва у справі про держзраду. Пізніше колегія суддів Апеляційного суду Києва вказала на описи у вироку, проте суд не побачив у документі жодних помилок. Водночас у вироку йдеться, що Росія використала Віктора Януковича для легалізації анексії Криму у 2014 році.

Також читайте у нашому матеріалі, як живуть і чим займаютьсяАзаров, Пшонка, Царьов та інші соратники Януковича.

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