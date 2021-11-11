Снайперські гвинтівки та гранатомети: у Польщі показали білоруських силовиків на кордоні (відео)

Люди у формі з вогнепальною зброєю. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство оборони Польщі опублікувало нове відео, зняте на кордоні з Білоруссю. На ньому видно людей у військовій формі зі снайперськими гвинтівками та ручними гранатометами.

Відео опубліковано в Twitter польського відомства.

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"Демонстрація сили з боку білорусів. Деякі солдати спеціально показуються зі снайперськими гвинтівками та гранатометами", – йдеться у повідомленні.

На записі видно людей у формі з вогнепальною зброєю, які стоять окремо один від одного за колючим дротом, що розділяє територію Польщі та Білорусі. Також чути голоси, що коментують ситуацію, ймовірно, вони належать польським прикордонникам.

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Ситуація на білорусько-польському кордоні

В обід 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.

Мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями. На відео з місця подій були чутні постріли.

Пізніше стало відомо, що мігранти проломили огорожу і прорвалася до Польщі. Деяких із них вдалося відразу повернути на білоруську сторону, решту довелося розшукувати.

Литва після цих подій оголосила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.

Також нагадаємо, Ярош закликав Київ допомогти Польщі дати "гідну відсіч".