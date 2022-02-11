"Слугу" Трубіцина відправлять за ґрати – що вирішив суд

Владислав Трубіцин. Фото: колаж "Сьогодні"

Суд обрав запобіжний захід депутату Київради від "Слуги народу" Владиславу Трубіцину, якого підозрюють у хабарництві, у вигляді утримання під вартою з можливістю застави майже 2,5 млн гривень.

Про це повідомляє ВАКС.

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Підозрюваного взяли під варту у залі суду.

У разі внесення застави на нього покладається низка процесуальних обов'язків:

не залишати населений пункт, де він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду; Реклама

повідомляти про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;

здати на зберігання до ДМС України паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну, Реклама

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, Трубіцина підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Що відомо?

9 лютого детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП викрили голову однієї із постійних комісій Київради та ще п'ятьох осіб "в отриманні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі в столиці".

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що спійманий на хабарі депутат – впливовий "слуга народу" Владислав Трубіцин, голова комісії Київради з підприємництва та благоустрою.

За словами журналіста, Трубіцин – ключова людина у видачі дозволів на МАФи у Києві, він пов'язаний із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

НАБУ повідомила про підозру депутата Київради.

Також нагадаємо, нещодавно депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних детективи НАБУ затримали на хабарі у розмірі 558 тис. грн.