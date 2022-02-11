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"Слугу" Трубицына отправят за решетку – что решил суд

Мария Дмитренко
11 февраля, 11:11
Его подозревают в получении взятки в 1,3 млн грн

Владислав Трубицын. Фото: коллаж "Сегодня"

Суд определил меру пресечения депутату Киевсовета из "Слуги народа" Владиславу Трубицыну, которого подозревают во взяточничестве, в виде содержания под стражей с возможностью залога в почти 2,5 млн гривен.

Об этом сообщает ВАКС.

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Подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

В случае внесения залога на него возлагается ряд процессуальных обязанностей:

  • не покидать населенный пункт, где он проживает без разрешения следователя, прокурора, суда;

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  • сообщать об изменении своего места жительства;

  • воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;

  • сдать на хранение в ГМС Украины паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину,

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  • носить электронное средство контроля.

Напомним, Трубицына подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Что известно?

  • 9 февраля детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили главу одной из постоянных комиссий Киевсовета и еще пяти человек "в получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице".
  • Журналист Юрий Бутусов сообщил, что пойманный на взятке депутат – влиятельный "слуга народа" Владислав Трубицын, глава комиссии Киевсовета по предпринимательству и благоустройству.
  • По словам журналиста, Трубицын – ключевой человек в выдаче разрешений на МАФы в Киеве, он связан с главой Офиса президента Андреем Ермаком.
  • НАБУ сообщила о подозрении депутату Киевсовета.

Также напомним, недавно депутата из "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ задержали на взятке в размере 558 тыс. грн.