Наступний член ЄС, якого варто захистити: країни НАТО висловилися про Україну

На Заході бачуть Україну майбутнім членом НАТО та ЄС. Колаж "Сьогодні"

Жителі країн НАТО та Євросоюзу вважають Україну головним кандидатом на членство у цих організаціях та важливим форпостом для захисту демократичних цінностей.

Про це свідчать результати опитування, проведеного у США, Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині та Польщі компанією Schoen Cooperman Research, які публікує The Insider .

Реклама

Здебільшого жителі західних країн не проти вступу України до ЄС та НАТО. Вони вважають, що українцям варто надати допомогу, зокрема військову.

Україна, згідно з опитуванням, є головним претендентом поряд із Великою Британією на вступ до Євросоюзу у найближчі 10 років. Вона також є головним претендентом на вступ до НАТО поряд з Австралією. Найменше хочуть вступу України до НАТО жителі Франції та Німеччини – 40% та 35% опитаних відповідно.

Реклама

Захід не хоче відкритого конфлікту з РФ через Україну

Громадськість західних країн підтримує розгортання сил НАТО на території України для захисту від російської агресії. Вони вважають важливішим захищати Україну та демократичні цінності, ніж підтримувати добрі відносини з Росією. За підтримку України виступають 71% поляків, 65% американців, 63% канадців, 59% британців та німців, 53% французів.

Однак при цьому жителі західних країн не хочуть, щоб така підтримка обернулася відкритим конфліктом з РФ. Найсильніші такі побоювання у Франції, Німеччині та Польщі – від 46% до 52% опитаних. У державах, які не входять до ЄС, такої думки дотримується не більше третини респондентів.

Вибудовування добрих відносин із Росією ціною відмови від підтримки України вважають правильним лише близько 15%. Найбільше таку позицію поділяють у Німеччині – 18%. Загалом у жителів західних країн, які брали участь в опитуванні, Україна викликає більше довіри, ніж Росія.

Реклама

Компанія Schoen Cooperman Research проводила опитування на замовлення Ялтинської європейської стратегії та Фонду Віктора Пінчука. Усього було проведено 600 інтерв'ю в США, Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині та Польщі з репрезентативною вибіркою дорослого населення, а також 185 додаткових інтерв'ю з професією вище за рівнем доходу в кожній країні.

Межа похибки для кожної вибірки генеральної сукупності становить +/- 4% при 95% рівні довіри та +/- 7% при 95% рівні довіри для кожної вибірки професіоналів з вищою освітою та доходами від середньої та вище.

Україна й НАТО

Генеральний секретар організації Єнс Столтенберг 14 січня заявив, що в Альянсі ухвалили рішення про прийняття України та Грузії до свого складу. Проте терміни вступу поки що не встановлені.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.

Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не виключив масштабної війни у Європі, якщо Україну приймуть до НАТО

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з іноземними журналістами 28 січня зазначив, що прийом України до НАТО – це серйозний виклик для Альянсу.