Следующий член ЕС, которого нужно защитить: страны НАТО высказались об Украине

На Западе видят Украину будущим членом НАТО и ЕС. Коллаж "Сегодня"

Жители стран НАТО и Евросоюза считают Украину главным кандидатом на членство в этих организациях и важным форпостом для защиты демократических ценностей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии и Польше компанией Schoen Cooperman Research, которые публикует The Insider.

Реклама

В основном жители западных стран не против вступления Украины в ЕС и НАТО. Они считают, что украинцам следует оказать помощь, в том числе военную.

Украина, согласно опросу, является главным претендентом наряду с Великобританией на вступление в Евросоюз в ближайшие 10 лет. Она также главный претендент на вступление в НАТО наряду с Австралией. Меньше всего хотят вступления Украины в НАТО жители Франции и Германии – 40% и 35% опрошенных соответственно.

Реклама

Запад не хочет открытого конфликта с РФ из-за Украины

Общественное мнение западных стран поддерживает развертывание сил НАТО на территории Украины для защиты от российской агрессии. Они считают более важным защищать Украину и демократические ценности, чем поддерживать хорошие отношения с Россией. За поддержку Украины выступают 71% поляков, 65% американцев, 63% канадцев, 59% британцев и немцев, 53% французов.

Однако при этом жители западных стран не хотят, чтобы такая поддержка Украины обернулась открытым конфликтом с РФ. Наиболее сильны такие опасения во Франции, Германии и Польше – от 46% до 52% опрошенных. В государствах, не входящих в ЕС, такого мнения придерживаются не больше трети респондентов.

Выстраивание хороших отношений с Россией ценой отказа от поддержки Украины считают правильным лишь около 15%. Больше всего такую позицию разделяют в Германии – 18%. В целом у жителей западных стран, участвовавших в опросе, Украина вызывает больше доверия, чем Россия.

Реклама

Компания Schoen Cooperman Research проводила опрос по заказу Ялтинской европейской стратегии и Фонда Виктора Пинчука. Всего было проведено 600 интервью в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии и Польше с репрезентативной выборкой взрослого населения, а также 185 дополнительных интервью с профессией выше по уровню дохода в каждой стране.

Предел погрешности для каждой выборки генеральной совокупности составляет +/- 4% при 95% уровне доверия и +/- 7% при 95% уровне доверия для каждой выборки профессионалов с высшим образованием и доходами от среднего и выше.

Украина и НАТО

Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг 14 января заявил, что в Альянсе приняли решение о приеме Украины и Грузии в свой состав. Однако сроки вступления пока что не установлены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.

Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключил масштабной войны в Европе, если Украину примут в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с иностранными журналистами 28 января отметил, что прием Украины в НАТО — это серьезный вызов для Альянса.