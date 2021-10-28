На повернення золота скіфів може піти 20 років: у суді Амстердама назвали причину

"Скіфське золото". / Фото: Wikipedia
Апеляційний суд в Амстердамі напередодні ухвалив рішення про повернення "скіфського золота" Україні. Однак, згідно із заявою суду, сторони все ще можуть оскаржити вирок в іншій інстанції.
У пресслужбі Апеляційного суду Амстердама уточнили кілька юридичних моментів у цій справі, повідомляє УНН.
За даними Апеляційного суду, апеляція до Верховного суду Нідерландів має бути подана протягом 3 місяців. У цивільних справах рішення, винесене голландським судом, може бути виконане в Нідерландах після того, як судовий пристав вручить стороні, яка програла, спеціально завірену копію рішення (Стаття 430 (3) Цивільного процесуального кодексу Нідерландів).
Як правило, у країні строк позовної давності для виконання (цивільного) судового рішення у двадцять років(стаття 3: 324 (1) Цивільного кодексу).
"За даними суду, як правило, ініціативу бере на себе сторона, що виграла, яка отримала судове рішення, що набуло законної сили. Вона може уповноважити для цього судового пристава (стаття 434 Цивільного процесуального кодексу)", – відповіли в суді на питання про те, хто є виконавцем судового рішення у цій справі.
Що відомо
- Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня ухвалив, що колекція "скіфського золота" має бути передана Україні. Відповідне рішення оголосила головуючий суддя Пауліна Хофмеєр-Рюттен. За її словами, об'єкти, що оспорюються, є частиною культурної спадщини України і мають бути передані українській стороні.
- Президент України привітав рішення суду, наголосивши, що спочатку буде повернуто "скіфське золото", а потім і Крим.
- Артефакти будуть у Нідерландах протягом трьох місяців, за цей період сторони можуть оскаржити рішення у вищому суді. Після оскарження може пройти ще один рік, після чого Верховний суд ухвалить своє рішення.
- Проте Кремль не згоден із рішенням суду і найближчим часом має намір подати апеляцію до Верховного суду Нідерландів.
- Крім того, у Криму занервували після повернення "скіфського золота". Самопроголошений "голова" Криму Сергій Аксьонов записав відеокоментар.