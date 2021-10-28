На повернення золота скіфів може піти 20 років: у суді Амстердама назвали причину

"Скіфське золото". / Фото: Wikipedia

Апеляційний суд в Амстердамі напередодні ухвалив рішення про повернення "скіфського золота" Україні. Однак, згідно із заявою суду, сторони все ще можуть оскаржити вирок в іншій інстанції.

У пресслужбі Апеляційного суду Амстердама уточнили кілька юридичних моментів у цій справі, повідомляє УНН.

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За даними Апеляційного суду, апеляція до Верховного суду Нідерландів має бути подана протягом 3 місяців. У цивільних справах рішення, винесене голландським судом, може бути виконане в Нідерландах після того, як судовий пристав вручить стороні, яка програла, спеціально завірену копію рішення (Стаття 430 (3) Цивільного процесуального кодексу Нідерландів).

Як правило, у країні строк позовної давності для виконання (цивільного) судового рішення у двадцять років(стаття 3: 324 (1) Цивільного кодексу).

"За даними суду, як правило, ініціативу бере на себе сторона, що виграла, яка отримала судове рішення, що набуло законної сили. Вона може уповноважити для цього судового пристава (стаття 434 Цивільного процесуального кодексу)", – відповіли в суді на питання про те, хто є виконавцем судового рішення у цій справі.

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