На возвращение золота скифов может уйти 20 лет: в суде Амстердама назвали причину

"Скифское золото". / Фото: Wikipedia
Апелляционный суд в Амстердаме накануне принял решение о возвращении "скифского золота" Украине. Однако, согласно заявлению суда, стороны все еще могут оспорить вердикт в другой инстанции.
В пресс-службе Апелляционного суда Амстердама уточнили несколько юридических моментов в данном деле, передает УНН.
По данным Апелляционного суда, апелляция в Верховный суд Нидерландов должна быть подана в течение 3 месяцев. По гражданским делам решение, вынесенное голландским судом, может быть приведено в исполнение в Нидерландах после того, как судебный пристав вручит проигравшей стороне специально заверенную копию решения (статья 430 (3) Гражданского процессуального кодекса Нидерландов).
Как правило, в стране срок исковой давности для исполнения (гражданского) судебного решения в двадцать лет(статья 3: 324 (1) Гражданского кодекса).
"По данным суда, как правило, инициативу берет на себя выигравшая сторона, получившая вступившее в законную силу судебное решение. Она может уполномочить для этого судебного пристава (статья 434 Гражданского процессуального кодекса)", – ответили в суде на вопрос о том, кто является исполнителем судебного решения по данному делу.
Что известно
- Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. Соответствующее решение огласила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, оспариваемые объекты являются частью культурного наследия Украины и должны быть переданы украинской стороне.
- Президент Украины приветствовал решение суда, отметив, что сначала будет возвращено "скифское золото", а потом и Крым.
- Артефакты будут находиться в Нидерландах в течение трех месяцев, за этот период стороны могут обжаловать решение в высшем суде. После обжалования может пройти еще один год, после чего Верховный суд примет свое решение.
- Однако Кремль не согласен с решением суда и в ближайшее время собирается подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов.
- Кроме того, в Крыму занервничали после возвращения "скифского золота". Самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов записал видеокомментарий.