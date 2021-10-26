Россия проиграла, "скифское золото" едет домой – суд Амстердама принял решение

Суд Амстердама принял решение, что крымские артефакты должны быть переданы Киеву, потому что они являются частью культурного наследия Украины. Об этом передает УНИАН.
"Хотя объекты происходят из Крыма, …они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году", – заявила председательствующая судья.
Артефакты будут находиться в Нидерландах в течение трех месяцев, за этот период стороны могут обжаловать это решение в высшем суде. После обжалования может пройти еще один год, после чего Верховный суд примет свое решение.
Кроме того, Украина также должна заплатить музею Алларда Пирсона за хранение артефактов 111 тыс. евро.
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В свою очередь музеи Крыма должны заплатить Украине и музею Алларда Пирсона 2800 евро возмещения расходов.
Президент Украины своем Telegram-канале поприветствовал решение суда.
"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в домой. Благодарен суду за справедливое решение, а командам МИДа и Минюсту за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", – написал он.
Что известно о "скифском золоте"
- Коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником были переданы в Музей Алларда Пирсена в период с 6 февраля по 28 мая 2014 года в рамках выставки "Крым – золотой остров в Черном море".
- После аннексии полуострова Россией возник спор по поводу того, возвращать экспонаты в Крым или же на подконтрольную украинской власти территорию.
- В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
- Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне. Такое решение суд принял, основываясь на конвенции ЮНЕСКО. Она гласит, что произведения искусства должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции. Однако оккупанты подали апелляцию на данное решение в апелляционный суд Амстердама. Еще одно решение в пользу Украины суд вынес в 2018 году, однако и оно было обжаловано.
- 11 марта 2019 года суд Амстердама приступил к рассмотрению апелляции музеев Крыма о возвращении "скифского золота".
- Часть скифского золота вернулась в Украину уже в сентябре 2014-го. Но из 584 экспонатов Нидерланды вернули на родину только 19 экспонатов – те, что всегда хранились в Киеве.
- Зарегистрированные по российскому законодательству так называемые "русские крымские музеи", которые являются истцами по делу о "скифском золоте", на самом деле не имели отношения к правоотношениям, по которым артефакты были переданы в Нидерланды.