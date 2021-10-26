Россия проиграла, "скифское золото" едет домой – суд Амстердама принял решение

Суд Амстердама разрешил семилетний спор между Украиной и Россией

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Суд Амстердама принял решение, что крымские артефакты должны быть переданы Киеву, потому что они являются частью культурного наследия Украины. Об этом передает УНИАН.

"Хотя объекты происходят из Крыма, …они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году", – заявила председательствующая судья.

Артефакты будут находиться в Нидерландах в течение трех месяцев, за этот период стороны могут обжаловать это решение в высшем суде. После обжалования может пройти еще один год, после чего Верховный суд примет свое решение.

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Кроме того, Украина также должна заплатить музею Алларда Пирсона за хранение артефактов 111 тыс. евро.

В свою очередь музеи Крыма должны заплатить Украине и музею Алларда Пирсона 2800 евро возмещения расходов.

Президент Украины своем Telegram-канале поприветствовал решение суда.

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"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в домой. Благодарен суду за справедливое решение, а командам МИДа и Минюсту за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", – написал он.

Что известно о "скифском золоте"