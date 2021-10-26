"Ничего обещать не можем" – в Крыму занервничали после возвращения "скифского золота"

Самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов отреагировал на твитт президента Украины Владимира Зеленского о том, что после возвращения "скифского золота" Украина вернет Крым. Видеокомментарий он записал в своем Telegram-канале.
Аксенов вспомнил так называемый референдум, где большинство крымчан якобы проголосовали за вхождения Крыма в состав России, а также слова президента РФ о том, что полуостров отныне принадлежит РФ.
"Крым – российский навсегда. Наш президент в этом вопросе точку поставил. Однозначно свою волю выразили крымчане на референдуме в 2014 году. Поэтому Зеленскому, кроме дырки от бублика, ничего обещать не можем. Вопрос этот закрыт", – заявил Аксенов.
Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующее решение огласила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, оспариваемые объекты являются частью культурного наследия Украины и должны быть переданы украинской стороне.
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Артефакты будут находиться в Нидерландах в течение трех месяцев, за этот период стороны могут обжаловать это решение в высшем суде. После обжалования может пройти еще один год, после чего Верховный суд примет свое решение.
Президент Украины поприветствовал решение суда отметив, что сначала будет возвращено "скифское золото", а потом и Крым.
Что известно о "скифском золоте"
- Коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником была передана в Музей Алларда Пирсена в период с 6 февраля по 28 мая 2014 года в рамках выставки "Крым – золотой остров в Черном море".
- После аннексии полуострова Россией возник спор по поводу того, возвращать экспонаты в Крым или же на подконтрольную украинской власти территорию.
- В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
- Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" должно быть возвращено украинской стороне. Такое решение суд принял, основываясь на конвенции ЮНЕСКО. Она гласит, что произведения искусства должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции. Однако оккупанты подали апелляцию на данное решение в апелляционный суд Амстердама. Еще одно решение в пользу Украины суд вынес в 2018 году, однако и оно было обжаловано.
- 11 марта 2019 года суд Амстердама приступил к рассмотрению апелляции музеев Крыма о возвращении "скифского золота".
- Часть "скифского золота" вернулась в Украину уже в сентябре 2014-го. Но из 584 экспонатов Нидерланды вернули на родину только 19 экспонатов – те, что всегда хранились в Киеве.
- Зарегистрированные по российскому законодательству так называемые "русские крымские музеи", которые являются истцами по делу о "скифском золоте", на самом деле не имели отношения к правоотношениям, по которым артефакты были переданы в Нидерланды.