"Ничего обещать не можем" – в Крыму занервничали после возвращения "скифского золота"

Твитт Зеленского заставил нервничать Аксенова

Крым навсегда остается российским, заявил Аксенов / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов отреагировал на твитт президента Украины Владимира Зеленского о том, что после возвращения "скифского золота" Украина вернет Крым. Видеокомментарий он записал в своем Telegram-канале.

Аксенов вспомнил так называемый референдум, где большинство крымчан якобы проголосовали за вхождения Крыма в состав России, а также слова президента РФ о том, что полуостров отныне принадлежит РФ.

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"Крым – российский навсегда. Наш президент в этом вопросе точку поставил. Однозначно свою волю выразили крымчане на референдуме в 2014 году. Поэтому Зеленскому, кроме дырки от бублика, ничего обещать не можем. Вопрос этот закрыт", – заявил Аксенов.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующее решение огласила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, оспариваемые объекты являются частью культурного наследия Украины и должны быть переданы украинской стороне.

Артефакты будут находиться в Нидерландах в течение трех месяцев, за этот период стороны могут обжаловать это решение в высшем суде. После обжалования может пройти еще один год, после чего Верховный суд примет свое решение.

Президент Украины поприветствовал решение суда отметив, что сначала будет возвращено "скифское золото", а потом и Крым.

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Что известно о "скифском золоте"