Шефір під охороною – СБУ все взяла під особистий контроль

Шефір не перебував під державною охороною. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України взяла під свою охорону першого помічника президента України Сергія Шефіра, на якого 22 вересня було скоєно замах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

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Зазначимо, Шефір не перебував під державною охороною, оскільки, згідно з чинним законодавством, не потрапляє до переліку тих, кому охорона належить за посадою.

При цьому зазвичай жертви замахів переходять під захист Національної поліції і в окремих випадках Служби безпеки України.

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Що відомо про замах

Напад стався близько 10-тої ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.

Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".

до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу". Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".

Голова МВС Денис Монастирський відзначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.