Шефир под охраной – СБУ все взяла под личный контроль

Шефир не находился под государственной охраной. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины взяла под свою охрану первого помощника президента Украины Сергея Шефира, на которого 22 сентября было совершено покушение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

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Отметим, Шефир не находился под государственной охраной, поскольку, согласно действующему законодательству, не попадает в перечень тех, кому охрана положена по должности.

При этом обычно жертвы покушений переходят под защиту Национальной полиции и в отдельных случаях Службы безопасности Украины.

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Что известно о покушении

Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.

Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".

к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь". Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".

Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.