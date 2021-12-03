Семенченка судитимуть – у чому його звинувачують

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Прокурори Офісу генерального прокурора України направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього нардепа Семена Семенченка та дев'яти осіб. Про це повідомляє прес-служба ОДП.
"З початку 2018 року на території Києва та Київської області під керівництвом Семенченка діяло не передбачене законом збройне формування. Воно мало у своєму розпорядженні тренувальну базу військового типу, арсенал зброї, боєприпаси та вибухові речовини. Учасники постійно проходили відпрацювання бойових умінь та навичок, у тому числі за кордоном ", – йдеться у повідомленні.
У чому звинувачують
Було встановлено, що Семенченко організував, а його учасники в липні 2019 року вчинили терористичний акт – постріли з протитанкового гранатомета по будівлі одного з українських телеканалів у Києві.
Його та спільників звинувачують у контрабанді товарів військового призначення для подальшої реалізації їх підприємствам оборонного сектору за завищеними цінами.
Кримінальні провадження стосовно дев'яти інших учасників цього збройного формування були направлені до суду раніше.
Справа Семенченка
- СБУ викрила діяльність "приватної військової компанії" (до її складу входило понад 150 людина). Силовики стверджують, що ця ПВК нібито готувала тяжкі злочини , У т. ч. спрямовані проти нацбезпеки країни.
- У рамках кримінального провадження підозри вручили екс-нардепу Семену Семенченку та Євгену Шевченку, відомому як "позаштатний агент НАБУ".
- Також Семенченко та Шевченко підозрюють у контрабанді військових товарів із РФ .
- 26 липня Солом'янський районний суд Києва змінив запобіжний захід для екс-нардепа – замість цілодобового домашнього арешту знову відправив його до СІЗО. 8 вересня суд продовжив арешт на два місяці.
- 20 вересня Семен Семенченко оголосив безстрокове голодування після того, як Апеляційний суд переніс розгляд скарги на його арешт на початок вересня. 27 вересня втратив свідомість у СІЗО.