Семенченко будут судить – в чем его обвиняют

СБУ направила обвинительный акт по Семенченко в суд / Фото: Коллаж: Сегодня

Прокуроры Офиса генерального прокурора Украины направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего нардепа Семена Семенченко и девяти человек. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

"С начала 2018 года на территории Киева и Киевской области под руководством Семенченко действовало не предусмотренное законом вооруженное формирование. Оно располагало тренировочной базой военного типа, арсеналом оружия, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Участники постоянно проходили отработку боевых умений и навыков, в том числе за границей", – говорится в сообщении.

В чем обвиняют

Было установлено, что Семенченко организовал, а его участники в июле 2019 совершили террористический акт – выстрели из противотанкового гранатомета в здание одного из украинских телеканалов в Киеве.

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Его а также сообщников обвиняют в контрабанде товаров военного назначения для последующей реализации их предприятиям оборонного сектора по завышенным ценам.

Уголовные производства в отношении девяти других участников этого вооруженного формирования были направлены в суд раньше.

Дело Семенченко

СБУ разоблачила деятельность "частной военной компании" (в ее состав входили более 150 человек). Силовики утверждают, что эта ЧВК якобы готовила тяжкие преступления, в т. ч. направленные против нацбезопасности страны.

В рамках уголовного производства подозрения вручили экс-нардепу Семену Семенченко и Евгению Шевченко, известному как "внештатный агент НАБУ".

Также Семенченко и Шевченко подозревают в контрабанде военных товаров из РФ.

20 сентября Семен Семенченко объявил бессрочную голодовку после того, как Апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на его арест на начало сентября. 27 сентября потерял сознание в СИЗО.