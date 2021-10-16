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Саакашвілі погодився на три вимоги лікарів

Сергій Мартинець
16 жовтня, 15:28
Особистий лікар політика очікував гіршого, але його вразив стан Саакашвілі в СІЗО

Саакашвілі через голодування потребує допомоги лікарів. Колаж "Сьогодні"

Глава Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі, який вже насилу пересувається, погодився прийняти лікарів, здати тести і навіть приймати ліки, але від голодування не відмовиться.

Про це повідомив його особистий лікар Ніколоз Кипшидзе, передає Sputnik Грузія.

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За його словами, на цей момент немає необхідності в госпіталізації політика, проте вважає, що це лише питання часу, оскільки Саакашвілі не збирається припиняти голодування.

"Я чекав, що він буде в поганому стані, але у нього виявляється сильний організм, і він перевершив мої очікування. Саакашвілі згоден на консиліум, тести і ліки. Він налаштований дуже бадьоро. Він сказав мені, що у жодному разі не припинить голодування і буде боротися до кінця", – сказав Кипшидзе.

Лікар додав, що аналізи Саакашвілі здасть у вівторок.

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Саакашвілі в грузинському ув'язненні

  • Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Саакашвілі все ж затримали в Грузії.
  • Раніше йому були винесені два вироки – у справі про вбивство Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. В цілому він повинен провести у в'язниці шість років з моменту арешту 1 жовтня. Крім того, Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету – їх поки розглядають суди.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення Саакашвілі, а прем'єр-міністр Грузії заявив, що політик повернеться в Україну тільки після того, як відсидить строк у в'язниці.
  • Політик оголосив про голодування і через це у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за гратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.

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