Саакашвілі погодився на три вимоги лікарів

Саакашвілі через голодування потребує допомоги лікарів. Колаж "Сьогодні"

Глава Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі, який вже насилу пересувається, погодився прийняти лікарів, здати тести і навіть приймати ліки, але від голодування не відмовиться.

Про це повідомив його особистий лікар Ніколоз Кипшидзе, передає Sputnik Грузія.

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За його словами, на цей момент немає необхідності в госпіталізації політика, проте вважає, що це лише питання часу, оскільки Саакашвілі не збирається припиняти голодування.

"Я чекав, що він буде в поганому стані, але у нього виявляється сильний організм, і він перевершив мої очікування. Саакашвілі згоден на консиліум, тести і ліки. Він налаштований дуже бадьоро. Він сказав мені, що у жодному разі не припинить голодування і буде боротися до кінця", – сказав Кипшидзе.

Лікар додав, що аналізи Саакашвілі здасть у вівторок.

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Саакашвілі в грузинському ув'язненні