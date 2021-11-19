Росію чекають серйозні наслідки за агресію проти України – Крістіна Квін

Америка попередила Росію про наслідки вторгнення / Колаж "Сьогодні"
США фіксують переміщення російських військ біля кордонів з Україною, а також провокативні та агресивні заяви з боку Москви в адресу Києва. Це все непокоїть Вашингтон, який попередив РФ, що агресія в наш бік буде мати серйозні наслідки.
Про це в коментарі "Сьогодні" сказала Крістіна Квін, тимчасово повірена у справах США в Україні.
Заява посла
"Те, що ми бачимо публічно – насправді нас дуже турбує. По-перше, ми бачимо кілька великих переміщень російських військ біля кордонів з Україною, які відзначають ЗМІ. На додаток до них ми бачимо також, що останнім часом чути багато провокативних та агресивних заяву з боку Росії, які ставлять під сумнів суверенітет та територіальну цілісність України. Україна має абсолютне право вирішувати власне майбутнє, вирішувати до яких Альянсів приєднуватися, мати суверенну та незалежну від інших країн державу. А Росія з цим не згода – і це нас непокоїть", – зазначила посол.
На думку Крістіни Квін, на додаток до всього росіяни намагаються перекласти з себе відповідальність за відсутність прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі. Але партнери України в США та Європейському Союзі продовжують розмови з Москвою на цю тему.
Відповідь
Крістіна Квін зазначила, що агресія Росії проти України буде мати серйозні наслідки.
"Можуть бути фінансові наслідки, як інструмент протидії цій агресії. Ми забезпечуємо безпеку України з 2014 року. Нещодавно надали ще 60 мільйонів доларів допомоги в галузі безпеки і дещо з цього вже прибуло до українських портів у ці вихідні. Також продовжимо нашу роботу з українськими Збройними силами. Хотіла би також відмітити, що ми продовжимо співпрацю з українськими військовими на полігоні у Яворові. У нас там є учбовий центр, де ми допомагаємо тренувати українських військових. І все це ми робимо, щоб Україна була готова захистити себе", – розповіла "Сьогодні" тимчасово повірена у справах США в Україні.
Ситуація на зараз
- Наразі Росія різними методами намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. Найбільшого скупчення російських військ поблизу наших кордонів варто очікувати у січні.Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
- Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США продовжують стежити за діями військових РФ біля кордонів з Україною, але не можуть до кінця розгадати плани Москви.
- В той же час верховний представник ЄС Жозеп Боррель зазначив, що Україна не може розраховувати на військову підтримку ЄС у разі вторгнення Росії.
- Представник української делегації у ТКГ Олексій Арестович днями заявив, що для України очевидним є той факт, що Росія нарощує військові сили поблизу нашого кордону та ситуація вже нагадує події початку 2014 року, які закінчилися вторгненням на Донбас та окупацією Криму.