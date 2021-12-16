Російський канал RT знову заблокували за фейк із Байденом та Макроном (відео)

RT оголосив про запуск нового дочірнього телеканалу із мовленням на Німеччину. Фото: колаж "Сьогодні"
Телеканал RT (раніше – Russia Today) 16 грудня заявив про те, що починає мовлення німецькою мовою під назвою RT DE. У зв'язку з цим пропагандисти створили відеофейк із президентом США Джо Байденом, французьким лідером Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.
Ролик опублікували на сайті телеканалу.
На відео світові лідери нібито "висловлюють співчуття" у зв'язку із запуском німецькомовного телеканалу, а також обіцяють допомогу в боротьбі з ним. Журналісти RT вирішили, що це дуже дотепно.
"Ми уявили, як могло б виглядати екстрене звернення світових лідерів у зв'язку з першим ефіром. Президент США Джо Байден, французький лідер Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликають Німеччину не повторювати їхніх помилок і застерігають від впливу російського ТБ. Вони висловлюють "солідарність та співчуття", а також обіцяють допомогу у боротьбі з телеканалом. Але вже надто пізно", – йдеться у повідомленні.
Обережно! Це відео створено за допомогою технології Deepfake
Проте мовлення телеканалу тривало недовго. Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що YouTube заблокував новий канал RT німецькою мовою в день запуску.
"Тепер на знак протесту RT місяць виходитиме в рулонах", – написав він у своєму Telegram.
Що говорять у Google?
У пресслужбі Google в Росії пояснили, чому видалили новостворений YouTube-канал телеканалу RT німецькою.
"YouTube має чіткі Правила спільноти, в яких ідеться про те, що дозволено на платформі. Канал RT DE був видалений з YouTube у вересні за порушення наших умов використання. Якщо канал видалено, власник каналу не може використовувати, володіти або створювати інші канали YouTube. Тому канал RT auf Sendung також був видалений за порушення Умов використання YouTube, а саме за обхід раніше накладених обмежень", – йдеться у повідомленні, передає РБК.
Про ситуацію навколо RT
Після загальнонаціональних виборів у Німеччині відеохостинг YouTube видалив без можливості відновлення два німецькі канали RT (раніше – Russia Today). Йдеться про RT DE і Der Fehlende Part (DFP). Пояснили це поширенням неправдивої інформації про коронавірус.
А ось головна редакторка російського пропагандистського каналу Маргарита Симоньян вважає, що це було зроблено через критику телеканалами виборчого процесу в ФРН.
У Кремлі одразу ж відреагували. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що YouTube можуть примусити до виконання російських законів, якщо контрольні органи знайдуть порушення у діях платформи, яка видалила два пропагандистські канали.
- А в МЗС Росії пригрозили мільйонними штрафами. Відомство назвало дії YouTube "актом безпрецедентної інформаційної агресії" і висловило впевненість, що відеохостинг здійснив їх "за гласної та негласної підтримки німецької влади та місцевих ЗМІ".