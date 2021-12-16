Российский канал RT снова заблокировали за фейк с Байденом и Макроном (видео)

RT объявил о запуске нового дочернего телеканала с вещанием на Германию. Фото: коллаж "Сегодня"

Телеканал RT (ранее – Russia Today) 16 декабря заявил о том, что начинает вещание на немецком языке под названием RT DE. В связи с этим пропагандисты создали видеофейк с президентом США Джо Байденом, французским лидером Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Ролик опубликовали на сайте телеканала.

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На видео мировые лидеры якобы "выражают соболезнования" в связи с запуском немецкоязычного телеканала, а также обещают помощь в борьбе с ним. Журналисты RT сочли это очень остроумным.

"Мы представили, как могло бы выглядеть экстренное обращение мировых лидеров в связи с первым эфиром. Президент США Джо Байден, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывают Германию не повторять их ошибок и предостерегают от влияния российского ТВ. Они выражают "солидарность и сочувствие", а также обещают помощь в борьбе с телеканалом. Но уже слишком поздно", – говорится в сообщении.

Осторожно! Это видео создано с использованием технологии Deepfake

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Однако вещание телеканала продлилось недолго. Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что YouTube заблокировал новый канал RT на немецком языке в день запуска.

"Теперь в знак протеста RT месяц будет выходить в рулонах", – написал он в своем Telegram.

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Что говорят в Google?

В пресс-службе Google в России объяснили, почему удалили вновь созданный YouTube-канал телеканала RT на немецком.

"У YouTube есть четкие Правила сообщества, в которых говорится о том, что разрешено на платформе. Канал RT DE был удален с YouTube в сентябре за нарушение наших Условий использования. Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому, канал RT auf Sendung также был удален за нарушение Условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений", – говорится в сообщении, передает РБК.

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