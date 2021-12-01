Росія перекинула до кордонів України ще 10 тисяч військових

Понад 10 тисяч військовослужбовців зібралися на півдні Росії для навчань. Фото: колаж "Сьогодні"
Понад 10 тисяч військовослужбовців мотострілецьких з'єднань Південного військового округу РФ здійснили марші на південні полігони. Біля кордонів України вони нібито проходитимуть зимові навчання у польових умовах.
Про це повідомляє ТАРС.
"У польових умовах розпочнуть зимовий період навчання нового навчального року близько третини підрозділів усіх з'єднань та військових частин ПВО. Бойове злагодження відділень, розрахунків та екіпажів організовано у складі першого навчального модуля більш ніж на 30 загальновійськових полігонах", – йдеться у повідомленні.
Навчальні заняття пройдуть вперше на полігонах Нестеровський і Даниловський у Волгоградській області. Особовий склад розмістять в автономних польових таборах.
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