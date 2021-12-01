Россия перебросила к границам Украины еще 10 тысяч военных

Более 10 тысяч военнослужащих собрались на юге России для учений. Фото: коллаж "Сегодня"
Более 10 тысяч военнослужащих мотострелковых соединений Южного военного округа РФ совершили марши на южные полигоны. Возле границ Украины они якобы будут проходить зимние учения в полевых условиях.
Об этом сообщает ТАСС.
"В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО.Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах", – говорится в сообщении.
Учебные занятия пройдут впервые на полигонах Нестеровский и Даниловский в Волгоградской области. Личный состав размесят в автономных полевых лагерях.
Угроза вторжения РФ
- В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия наращивает войска и технику на границе с Украиной. Так, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- В Пентагоне заявили об увеличении количества войск РФ у границы с Украиной.
- Кроме того, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников рассказал, зачем Россия стягивает войска к нашей границе.