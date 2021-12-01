Россия перебросила к границам Украины еще 10 тысяч военных

Более 10 тысяч военнослужащих собрались на юге России для учений. Фото: коллаж "Сегодня"

Более 10 тысяч военнослужащих мотострелковых соединений Южного военного округа РФ совершили марши на южные полигоны. Возле границ Украины они якобы будут проходить зимние учения в полевых условиях.

Об этом сообщает ТАСС.

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"В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО.Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах", – говорится в сообщении.

Учебные занятия пройдут впервые на полигонах Нестеровский и Даниловский в Волгоградской области. Личный состав размесят в автономных полевых лагерях.

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