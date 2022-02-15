Росія не відводить війська від кордону України — Столтенберг

Офіційно армія РФ відводить свої підрозділи від нашого кордону. Але на Заході інша інформація / Колаж "Сьогодні"

Розвідка НАТО поки що не підтверджує факту відведення російських військ від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков зранку 15 лютого. Про реальну картину заявив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Що реально відбувається

"Ознак деескалації навколо України у зв'язку з початком відведення російських військ наразі немає.

В останні тижні спостерігаємо зворотне — нарощування російських сил і озброєнь поблизу українського кордону, що дозволило б Росії просунутися на територію України", – заявив Столтенберг.



Генсек НАТО зазначив, що саме по собі відведення військ "не означає справжню деескалацію": якщо російські сили й покинуть позиції поряд з українським кордоном, вони можуть залишити там військове спорядження. Це дозволить російським військовим у разі потреби повернутися на колишні позиції, вважає генсек НАТО.

Обстановка