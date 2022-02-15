Россия не отводит войска от границы Украины — Столтенберг

Официально армия РФ отводит свои подразделения от нашей границы. Но на Западе другая информация / Коллаж "Сегодня"

Разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля. Про реальную картину рассказал генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе перед встречей министров обороны стран-членов Альянса.

Что реально происходит

"Признаков деэскалации вокруг Украины в связи с началом отвода российских войск пока нет.

В последние недели наблюдаем обратное — продолжающееся наращивание российских сил и вооружений близ украинской границы, что позволило бы России продвинуться на территорию Украины", — заявил Столтенберг.



Генсек НАТО отметил, что сам по себе отвод войск "не означает настоящую деэскалацию": если российские силы и покинут позиции рядом с украинской границей, они могут оставить там военное снаряжение. Это позволит российским военным в случае необходимости вернуться на прежние позиции, считает генсек НАТО.

Обстановка