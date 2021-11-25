Росія може використати "улюблений" метод для нападу на Україну

Російські окупанти звикли діяти нишком. Колаж "Сьогодні"

Росія для вторгнення в Україну може застосувати один із своїх улюблених методів – створити штучний привід для оголошення війни: або спровокувати Україну на вогонь, або підлаштувати провокацію для дискредитації нашої країни. Про це йдеться у нашій статті.

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів "Сьогодні", що для аргументації вторгнення в Україну Росія може створити штучний привід.

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Він нагадав про юридичний термін часів римського права Сasus belli, що означає формальний привід для оголошення війни.

"Росія може знайти кілька причин для вторгнення. Наприклад, 1939 року після обстрілу радянських прикордонників фінськими солдатами почалася війна СРСР з Фінляндією. Як з'ясувалося пізніше, обстріл вчинили самі росіяни. Так само Росія розв'язала війну в Грузії у 2008 році", – каже офіцер.

Генерал не виключає, що Росія може використати такий сценарій і на Донбасі.

"Можуть влаштувати провокацію, нібито Україна застосувала заборонену Мінськими угодами зброю. Звинуватити у порушенні домовленостей та розпочати війну", – наголосив Романенко.

Загроза нападу Росії