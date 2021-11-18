"Росія добиває "нормандський формат": Кулеба висунув претензії окупантам

Кулеба звинуватив Росію у зриві "нормандських переговорів". Колаж "Сьогодні"
Росія намагається зруйнувати "нормандський формат" і не зацікавлена у врегулюванні конфлікту, але Київ спільно з Берліном та Парижем домовилися зробити все, щоб посадити окупантів за стіл переговорів.
Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
РФ несподівано опублікувала дипломатичне листування
17 листопада Міністерство внутрішніх справ РФ показало дипломатичне листування з головами МЗС Франції та Німеччини. У Москві стверджують, що таким чином хотіли довести, що нібито спотворюється позиція Росії щодо "нормандського формату".
Москва опублікувала російський проєкт спільної "нормандської заяви", в якій заперечує участь у війні проти України та наполягає на прямих переговорах Києва з бойовиками.
Що відповіли у Києві
"З приводу дипломатичного листування, яке відбувається у "нормандському форматі", ви знаєте, хочеться якось саркастично пожартувати та потролити, але насправді нічого хорошого в цьому немає. Росія своїми діями просто добиває "нормандський формат", демонструє, що вона не зацікавлена у його розвитку, але й, безумовно, підриває залишки довіри до себе", – сказав Кулеба.
Голова МЗС України зазначив, що домовився з німецьким та французьким колегами не допустити, щоб Росія знищила "нормандський формат" чужими руками.
"Ми працюватимемо над залученням Росії до переговорного процесу, до дипломатичних зусиль щодо врегулювання цього конфлікту. Те, що Росії після такої публікації не можуть довіряти навіть дипломати, безумовно, ускладнює цю роботу, але ми будемо працювати, тому що Україна зацікавлена у мирі, у справедливих рішеннях та безпеці", – наголосив міністр.
"Нормандський формат" у глухому куті
- Останнім часом не те що лідери держав "нормандського формату" не можуть зустрітися, навіть на рівні міністрів закордонних справ усе затихло. Голови МЗС Німеччини, Франції та України давно готові до зустрічі, але російський міністр Сергій Лавров відмовляється.
- Нещодавно міністри закордонних справ Німеччини та Франції повідомили Москві, що зустріч необхідно провести 11 листопада, але Лавров відмовився, мотивуючи тим, мовляв, у нього на цей день були інші плани. Пізніше він звинуватив голову МЗС Франції у поганих манерах.
- А от Кулеба раніше звинуватив Лаврова у зриві переговорів щодо Донбасу, пригадавши йому, що навіть президент РФ Володимир Путін підтвердив необхідність зустрічі міністрів.