Ризикує проґавити вторгнення РФ: у The Washington Post вказали на помилку Зеленського

Зеленському треба не з бізнесом воювати, а захищати Україну. Колаж "Сьогодні"
На Заході продовжують критикувати дії президента Володимира Зеленського, нарікаючи на те, що на тлі вторгнення російських військ в Україну, а їх на кордоні вже понад 100 тисяч, він розпочав внутрішню "битву" з опонентами влади і великим бізнесом. Це може розділити країну замість згуртування та захисту від вторгнення РФ.
Про це йдеться у статті американського видання The Washington Post.
Президент не тим займається
Аналітики вважають, що внутрішня "війна" проти великого бізнесу та п'ятого президента Петра Порошенка (якому оголосили про підозру) ризикує підставити Україну в очах міжнародної спільноти, що, своєю чергою, може вплинути на подальшу військову допомогу Україні для протистояння Росії.
Експерт Євген Магда зазначає, що Зеленський вирішив одночасно боротися і з російською загрозою, і проводити деолігархізацію. Аналітик вважає це небезпечним кроком.
"З огляду на реальну загрозу російського вторгнення, шукати ворогів усередині країни – не найкращий спосіб. Росія може лише вітати будь-яку дестабілізацію", – сказав він.
Рінат Ахметов відповів на "держпереворот Зеленського"
На Заході також відзначають заяву Зеленського про те, що нібито засновника СКМ Ріната Ахметова намагаються залучити до держперевороту в Україні, проте президент чи правоохоронні органи досі не надали жодних доказів.
"Сама ідея моєї участі (у держперевороті. – Ред.) була абсолютно абсурдною. Виникла для мене зовсім несподівано", – сказав Рінат Ахметов у заяві The Washington Post.
Рінат Ахметов проти порушення свободи слова
У статті наголошується, що закон про олігархів набуде чинності наступного року, але вже зараз опитування громадської думки показують, що більше третини українців вважають, що антиолігархічний закон викликаний "популізмом" і спрямований на підвищення рейтингу Зеленського
Рінат Ахметов наполягає, що він інвестор, а не олігарх, і каже, що готовий захищатися в українському та міжнародному судах. Він не виступає проти закону як такого, але "проти порушень прав людини та придушення свободи слова".
"Я підтримую заходи щодо боротьби з корупцією в Україні. Але цю проблему не вирішити шляхом ухвалення спірних законів та складання списків "ворогів народу", – сказав Рінат Ахметов.
Також засновник СКМ заявив, що не втручається у редакційну політику своїх телеканалів та що Зеленського критикують "гості", а не самі канали.
Захід не в захваті від деолігархізації в Україні
- В Україні було прийнято закон про олігархів ще у вересні, а 3 листопада у ньому усунули технічні неточності. Документ дуже критикують і в Україні, і на Заході. Раніше в авторитетному виданні Atlantic Council заявили про ризики закону про олігархів.
- У статті Financial Times також зазначали, що на тлі загрози РФ Зеленський влаштував "війну" з великим бізнесом.