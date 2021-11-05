РФ направила Україні документ щодо "нормандської зустрічі", але він дивно написаний

"Нормандська четвірка". Фото: колаж "Сьогодні"

Російська Федерація надіслала Франції, Німеччині та Україні пропозиції до заключного документа можливої зустрічі у "нормандському форматі".

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

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"З останнього, що сталося на дипломатичному треку: міністерство закордонних справ Російської Федерації надіслало свої пропозиції до Німеччини, Франції та України, їх бачення того, яким має бути заключний документ потенційної зустрічі міністрів закордонних справ. Але цей документ написаний таким чином, що він не залишає жодного сумніву, крім підтвердження того, що міністр Лавров продовжує уникати цієї зустрічі в той час, коли ми бачимо нагнітання російської пропаганди і розкрутки цього маховика гібридної війни", – сказав голова МЗС.

Підготовка до "нормандської зустрічі"