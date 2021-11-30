Резніков розповів, навіщо Росія стягує війська до нашого кордону

Міністр Резніков вважає, що все це - тиск на США / Колаж "Сьогодні"

Нинішнє нарощування військової присутності Росії біля українських кордонів пов'язане з майбутньою зустріччю лідерів Росії та США. Про це заявив глава міністерства оборони України Олексій Резніков під час онлайн-зустрічі між представниками Кабінету міністрів та бізнесу.

Про це повідомляє німецька агенція DW .

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Думка

"Сьогоднішні події пов’язані радше з майбутньою зустріччю президента США Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним. Останній таким чином намагається посилити свою переговорну позицію", – вважає Резніков.

Свою думку міністр ґрунтує на схожій ситуації, що склалася навесні 2021 року на наших кордонах. Тоді також "росіяни створювали реальну інфраструктуру вторгнення". Втім, тоді не було такого хвилювання інвесторів, як зараз, вважає Резніков.

Що відбувається на кордоні