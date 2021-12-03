Резніков назвав точну кількість військ РФ, готових до вторгнення

Резніков озвучив свіжі розвіддані. Колаж "Сьогодні"

Поблизу кордонів України Росія зосередила 94 тисяч солдатів, а найімовірніший період для вторгнення – наприкінці січня. При цьому українська армія готується до найгіршого сценарію та готова дати відсіч.

Про це заявив у Верховній Раді під час Години запитань до уряду міністр оборони Олексій Резніков.

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За його словами, у квітні та вересні цього року Росія перекидала до українських кордонів понад 50 батальйонно-тактичних груп.

"Зараз навколо України та у тимчасово окупованому Криму у постійній готовності перебуває 41 батальнонно-тактична група. З них 33 на постійній основі та 8 додатково перекинуто до Криму. Сумарна кількість військ, які можуть бути задіяні для ескалації, сьогодні оцінюється у 94,3 тис. осіб", – сказав Резніков.

Міністр зазначив, що зараз Росія розпочала нові навчання, здійснює розвідку біля наших кордонів, налаштовує зв'язок. А минулого тижня агресор посилив танками та іншою бронетехнікою свої угруповання у Брянській та Смоленській областях. З моря Росія зможе перекидати до кордону України 8 тисяч військовослужбовців та близько 250 одиниць техніки.

"За цими маневрами спостерігаємо не лише ми, тож жодних сюрпризів не буде. Навпаки, наші військові зміцнюють найнебезпечніші напрями. Наша розвідка аналізує всі сценарії, у тому числі найгірший. Вона зазначає, що можливість масштабної ескалації з боку РФ існує. Найімовірнішим часом для досягнення ескалації буде кінець січня", – наголосив міністр.

Він додав, що Україна не збирається здійснювати жодних силових провокацій, але й варіант умиротворення агресора – не розглядається.

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"У разі потреби Україна дасть відсіч", – резюмував Резніков.

Загроза вторгнення до України