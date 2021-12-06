Армія РФ поблизу України може зрости вдвічі – Резніков дав тривожний прогноз

Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: колаж "Сьогодні"
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що спільна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність.
Про це Резніков сказав у коментарі естонському телеканалу ERR.
"Якщо ця тенденція збережеться, їх скоро буде 175 тисяч. Сьогодні ми оцінюємо чисельність цих сил на нашому кордоні у 94 тисячі людей", – сказав він.
Міністр додав, що така концентрація сил РФ є реальною: "Ми це чудово розуміємо, ми спостерігаємо за ними, і тут для нас немає жодних сюрпризів. Ми готові".
Загроза вторгнення в Україну
- Днями Резніков розповів, навіщо Росія стягує війська до нашого кордону. Виявляється, вся справа у майбутніх переговорах Путіна та Байдена.
- Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
- Крім того, у Пентагоні заявили про збільшення кількості військ РФ біля кордону з Україною.