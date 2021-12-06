Армия РФ вблизи Украины может вырасти вдвое – Резников дал тревожный прогноз

Министр обороны Алексей Резников. Фото: коллаж "Сегодня"
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие.
Об этом Резников сказал в комментарии эстонскому телеканалу ERR.
"Если эта тенденция сохранится, их скоро будет 175 тысяч. Сегодня мы оцениваем численность этих сил на нашей границе в 94 тысячи человек", – сказал он.
Министр добавил, что такая концентрация сил РФ реальна: "Мы это отлично понимаем, мы наблюдаем за ними, и здесь для нас нет никаких сюрпризов. Мы готовы".
Угроза вторжения в Украину
- На днях Резников рассказал, зачем Россия стягивает войска к нашей границе. Оказывается, все дело в будущих переговорах Путина и Байдена.
- Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Кроме того, в Пентагоне заявили об увеличении количества войск РФ у границы с Украиной.