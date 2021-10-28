Разумков: "Чекаю, коли секретар РНБО запропонує царя"

Разумков вважає, що РНБО перевищує свої повноваження / Колаж "Сьогодні"

Колишній речник Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що в Україні не вдасться провести посилення президентських повноважень, що пропонує зробити секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

Про це Разумков заявив на програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

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"Доброго дня, царю!"

"Я в цьому сенсі чекаю наступної заяви від Данілова, коли він запропонує царя. Ми живемо з вами в парламентсько-президентській республіці. Якщо ми запитаємо людей, то, згідно з нещодавнім рейтингом, лише 24% готові до такої зміни влади. Я розумію, що зараз можуть усе розганяти. Однак ми звикли жити не в монархії. Ми звикли жити в демократії навіть з часів козацтва. Точно ми не готові підкорятися одному цареві. Царство – це не про Україну", – так прокоментував ідею Данілова колишній спікер в ефірі програми "Народ проти".

Разумков також зазначив, що насправді вертикалі влади дуже важливі для розвитку нормальної демократичної держави. Але при цьому вони не повинні "один одного зжирати", перетинатися, а мають у рамках законів та конституції виконувати ті повноваження, якими наділені по закону. Інакше все закінчується трагічно як для українців, так ініціаторів посилення влади однієї вертикалі.

"Ми не раз бачили в історії нашої країни, коли влада починає концентруватися в одних руках і ми отримуємо величезні проблеми. Можемо запитати деяких осіб, які сьогодні в Ростові перебувають. Однак це велика проблема для держави і велика проблема для громадян цієї країни. І , на жаль, ми за це платимо велику ціну, у тому числі ціну людських життів. Вважаю, що це дуже погана ідея", – сказав Разумков.

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Пропозиція Данілова