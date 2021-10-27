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Гордон: Після відставки Разумкова можуть зробити президентську республіку

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
27 жовтня, 06:05
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Журналіст пояснив, до чого може призвести зміна форми правління в країні та пригрозив серйозними проблемами
На відставці Разумкова (у кружечку) скандали можуть не закінчитися, попередив Гордон. Колаж "Сьогодні"
На відставці Разумкова (у кружечку) скандали можуть не закінчитися, попередив Гордон. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон розкритикував секретаря РНБО Олексія Данілова за слова про створення в Україні президентської форми правління, а не парламентсько-президентської, як зараз. Це може призвести до узурпації влади.

Про це він сказав у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24.

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"Яка в Україні може бути президентська республіка? Це чистий шлях до узурпації влади. Олексію Данілову українське суспільство, на мою думку, має сказати: припиніть робити ці провокаційні заяви", – сказав він.

Гордон закликав Данілова та інших політиків у жодному разі не робити таких провокаційних заяв.

"У мене є думка, що теоретично після відставки Разумкова можуть "нахилити" парламент, щоб парламент вніс зміни до Конституції – маю таку небезпечну думку – для того, щоб зробити президентську республіку. Я хочу сказати тим, хто про це думає – у нас це не "прокатить", це Україна. І не таких змінювали (відповів не репліку ведучого, що "знесли" Януковича). Закінчиться вся справа погано. Тому до політиків, таких як Данілов, я хотів би звернутися і сказати: припиніть робити провокаційні заяви", – резюмував журналіст.

Парламентсько-президентська республіка

  • Дискусії про перехід від парламентсько-президентської до парламентської республіки (або навпаки – до президентсько-парламентської) в Україні йдуть з часів Леоніда Кучми і активізуються зазвичай під час виборів президента.
  • Парламентсько-президентська республіка, така як Україна, передбачає обрання президента народом (на відміну від парламентської, де цим займається, власне, парламент). Президент має право розпустити парламент, а парламент – усунути президента в порядку імпічменту. Парламент і президент мають право законодавчої ініціативи, а останній – ще й право вето. Уряд несе відповідальність тільки перед парламентом тощо.
  • У свою чергу голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що питання зміни форми правління потрібно вирішувати на референдумі.

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