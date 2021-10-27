Гордон: Після відставки Разумкова можуть зробити президентську республіку

Журналіст пояснив, до чого може призвести зміна форми правління в країні та пригрозив серйозними проблемами

На відставці Разумкова (у кружечку) скандали можуть не закінчитися, попередив Гордон. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон розкритикував секретаря РНБО Олексія Данілова за слова про створення в Україні президентської форми правління, а не парламентсько-президентської, як зараз. Це може призвести до узурпації влади.

Про це він сказав у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24.

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"Яка в Україні може бути президентська республіка? Це чистий шлях до узурпації влади. Олексію Данілову українське суспільство, на мою думку, має сказати: припиніть робити ці провокаційні заяви", – сказав він.

Гордон закликав Данілова та інших політиків у жодному разі не робити таких провокаційних заяв.

"У мене є думка, що теоретично після відставки Разумкова можуть "нахилити" парламент, щоб парламент вніс зміни до Конституції – маю таку небезпечну думку – для того, щоб зробити президентську республіку. Я хочу сказати тим, хто про це думає – у нас це не "прокатить", це Україна. І не таких змінювали (відповів не репліку ведучого, що "знесли" Януковича). Закінчиться вся справа погано. Тому до політиків, таких як Данілов, я хотів би звернутися і сказати: припиніть робити провокаційні заяви", – резюмував журналіст.

Парламентсько-президентська республіка