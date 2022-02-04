Разумков пояснив, чи об'єднається з Кличком

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував чутки про можливість політичного союзу з мером Києва Віталієм Кличком.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" Разумкову поставили питання, чому він, на відміну від багатьох опозиційних політиків, не відвідав з'їзд партії Кличка "Удар".

Реклама

"У мене були інші справи. Колеги проводили з'їзд, я бажаю їм успіхів", – відповів він.

Ексспікер також прокоментував заяву Кличка, що той не виключає політичного об'єднання з Разумковим.

"Ми станом на сьогодні будуємо свою політичну силу, будуємо її з нуля, з новою командою, з нашою командою. Я сподіваюся, що в нас все вдасться. Об'єднуватися поки що ні з ким не планую точно", – зазначив політик.

Політичні перспективи Разумкова

Дмитро Разумков планує протягом кількох місяців створити власну політичну партію .

Реклама

24 січня Дмитро Разумков представив свою громадську організацію "Команда Разумкова".

7 жовтня 284 народні депутати проголосували за звільнення Разумкова з посади голови Верховної Ради. На його місце було призначено Руслана Стефанчука.

Але цього "слугам" здалося замало, і вже заговорили про можливе позбавлення депутатського мандата. На ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Арахамія і Разумков посварилися з цього приводу.

Реклама

Разумков розповідав, що буде, якщо "слуги" заберуть у нього мандат депутата. На його думку, зараз у парламенті може статися будь-що, зокрема й порушення закону.

Також ексспікер упевнений, що монобільшість "Слуги народу" у парламенті довго не проіснує. Натомість є перспективи розвитку міжфракційного об'єднання (МФО) "Розумна політика".

Також Розумков має намір брати участь у президентських та парламентських виборах .