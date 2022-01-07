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Багато хто піде: Розумков попередив про розпад "Слуг" у Раді

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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7 січня, 21:47
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Політик вважає, що його об'єднання має прекрасне політичне майбутнє
Радумков не вірить у світле майбутнє "Слуг" / Колаж "Сьогодні"
Радумков не вірить у світле майбутнє "Слуг" / Колаж "Сьогодні"

Більшість партії "Слуга народу" в парламенті може довго не проіснувати, якщо й надалі відбуватимуться ті процеси, які ми зараз спостерігаємо. Натомість є перспективи розвитку міжфракційного об'єднання (МФО) "Розумна політика".

Про це розповів колишній спікер Верховної Ради та голова МФО Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24" .

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Перспективи

"На мою думку, буде ще достатньо народних депутатів із фракції "Слуга народу", які приєднаються до об'єднання "Розумна політика". І у стінах парламенту народні депутати України та інші представники різних гілок влади у різних регіонах готові будуть зробити так, щоб українська політика нарешті стала розумною", – заявив Разумков і додав, що "50 років чекати не будемо".

На питання можливого розпаду парламентської монобільшості Разумков відповів, що поки це невідомо.

"Я не знаю, у мене точно не стоїть завдання щось розвалювати. Я завжди вподовж свого життя та під час своєї роботи у стінах парламенту робив так, щоб навпаки створювати, а не руйнувати. Тут насамперед залежатиме від них. Бо якщо далі продовжуватиметься те, що зараз там відбувається сьогодні, то я думаю, що через деякий час буде менше 10%. І результат для них буде, на жаль, саме такий ", – зазначив політик.

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Ситуація

  • Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що для актуалізації теми дострокових виборів потрібні юридичні підстави та суттєві політичні кризи. За його словами, ні першого, ні другого сьогодні немає.
  • Глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що теоретично можливість позбавлення мандату Дмитра Разумкова досі залишається. Проте юридично це рішення досить складне.
  • Нагадаємо, 7 жовтня 284 народні депутати проголосували за звільнення Разумкова з посади голови ВР. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини". На його місце було призначено Руслана Стефанчука.
  • Разумков розповідав, що буде, якщо "слуги" заберуть у нього мандат депутата. На його думку, зараз у парламенті може статися будь-що, зокрема й порушення закону.

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ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
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Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
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Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
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Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
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8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
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