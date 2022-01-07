Багато хто піде: Розумков попередив про розпад "Слуг" у Раді

Більшість партії "Слуга народу" в парламенті може довго не проіснувати, якщо й надалі відбуватимуться ті процеси, які ми зараз спостерігаємо. Натомість є перспективи розвитку міжфракційного об'єднання (МФО) "Розумна політика".
Про це розповів колишній спікер Верховної Ради та голова МФО Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24" .
Перспективи
"На мою думку, буде ще достатньо народних депутатів із фракції "Слуга народу", які приєднаються до об'єднання "Розумна політика". І у стінах парламенту народні депутати України та інші представники різних гілок влади у різних регіонах готові будуть зробити так, щоб українська політика нарешті стала розумною", – заявив Разумков і додав, що "50 років чекати не будемо".
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На питання можливого розпаду парламентської монобільшості Разумков відповів, що поки це невідомо.
"Я не знаю, у мене точно не стоїть завдання щось розвалювати. Я завжди вподовж свого життя та під час своєї роботи у стінах парламенту робив так, щоб навпаки створювати, а не руйнувати. Тут насамперед залежатиме від них. Бо якщо далі продовжуватиметься те, що зараз там відбувається сьогодні, то я думаю, що через деякий час буде менше 10%. І результат для них буде, на жаль, саме такий ", – зазначив політик.
Ситуація
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що для актуалізації теми дострокових виборів потрібні юридичні підстави та суттєві політичні кризи. За його словами, ні першого, ні другого сьогодні немає.
- Глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що теоретично можливість позбавлення мандату Дмитра Разумкова досі залишається. Проте юридично це рішення досить складне.
- Нагадаємо, 7 жовтня 284 народні депутати проголосували за звільнення Разумкова з посади голови ВР. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини". На його місце було призначено Руслана Стефанчука.
- Разумков розповідав, що буде, якщо "слуги" заберуть у нього мандат депутата. На його думку, зараз у парламенті може статися будь-що, зокрема й порушення закону.